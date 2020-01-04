«Атлетико» выиграл у «Леванте», одержав третью победу подряд - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболИтоги года 2019...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
04 января 2020 22:47ФутболШарафудинов Виктор

«Атлетико» выиграл у «Леванте», одержав третью победу подряд

Команда Симеоне занимает в чемпионате Испании третье место.

Матч 19-го тура испанской примеры «Атлетико» – «Леванте» завершился со счетом 2:1.

Всего голы были забиты в промежутке с 13-й по 18-ю минуты. На 13-й счет открыл полузащитник мадридцев Анхель Корреа, на 16-й после розыгрыша штрафного равновесие восстановил форвард гостей Рохер Марти, но уже на 18-й Фелипе вновь вывел «Атлетико» вперед, забив головой после подачи Ренана Лоди.

Команда Диего Симеоне впервые с конца августа и начала сентября одержала в чемпионате три победы подряд. В турнирной таблице «Атлетико» в данный момент занимает третье место, набрав 35 очков в 19 турах.

«Леванте» занимает девятую позицию, набрав 26 очков.

9 января «Атлетико» в Саудовской Аравии сыграет с «Барселоной» в полуфинале Суперкубка Испании. Следующий матч чемпионата команда Симеоне проведет 18-го числа в гостях у «Эйбара». В тот же день «Леванте» примет на своем поле «Алавес».

Германия разгромлена. Россия – в четвертьфинале МЧМ Молодежная сборная России накануне Нового года провела решающий матч в группе против немцев на чемпионате мира. 31.12.2019 19:30 Хоккей Трофименко Кирилл
Еще по теме:
В финале МЧМ Россия сыграет против сборной Канады, которая разгромила финнов Владислав Третьяк о победе над Швецией: В таких матчах рождаются чемпионы Валерий Брагин: Все уже успокоились, главная игра – завтра
Чемпионат инопланетян. Щербакова убила и Трусову, и Косторную, и Туктамышеву В Красноярске завершился чемпионат России. Анна Щербакова победила в женском одиночном катании, а Александра Бойкова и Дмитрий Козловский – в парном. 28.12.2019 19:00 Фигурное катание Тигай Лев
В другой галактике. Откуда взялись гигантские оценки Щербаковой в Красноярске? На чемпионате России Анна Щербакова с огромным запасом превзошла мировые рекорды по сумме и в произвольной программе, а Алена Косторная – в короткой. 30.12.2019 15:30 Фигурное катание Тигай Лев
А ведь Загитова вполне могла бы попасть на ЧЕ. ФФККР утвердила состав сборной Названы имена фигуристов, которые будут представлять Россию на чемпионате Европы в Австрии 22-25 января. 29.12.2019 13:00 Фигурное катание Тигай Лев
Еще по теме:
Алина Загитова: Самое главное в 2019-м – наше общее с великими тренерами золото чемпионата мира Жулин ответил на критику Тарасовой о судействе в танцах на льду на чемпионате России Анна Щербакова: Спасибо, Красноярск, за такой теплый прием
Андрей Бутенко: За два месяца менталитет и психологию арбитров не переделаешь Во второй части своего обстоятельного интервью «Советскому спорту» известный в прошлом арбитр, ныне инспектирующий матчи РПЛ, заглядывает в завтрашний день отечественного судейского корпуса. 01.01.2020 20:00 Футбол Мощенко Захар
Поражение в вакс-кабине. Первая десятка спринта в Анси – без россиян Во Франции мужским спринтом стартовал третий этап Кубка мира. Лучший из наших биатлонистов Александр Логинов занял 11-е место. 19.12.2019 18:30 Биатлон Тигай Лев
Рублев – бесценен. Россия повела в матче с Испанией и почти обеспечила выход в плей-офф Андрей Рублев в сложнейшем матче, на тай-брейке третьей партии, вырвал победу у 9-й ракетки планеты Роберто Баутиста-Агута. И почти гарантировал нашей команде путевку в четвертьфинал. 19.11.2019 23:00 Теннис Мысин Николай
«Скала» и «Последний герой». С кем подерется Денис Лебедев Российский боксер первого тяжелого веса (до 90,7 кг) Денис Лебедев в Красноярске проведет бой против южноафриканца Табисо Мчуну. 20.12.2019 20:00 Бокс Усачев Владислав
«Болеро» от бога. Тарасова и Морозов покорили всех на чемпионате России В Красноярске стартовало первенство страны. Короткую программу в соревнованиях спортивных пар выиграли Евгения Тарасова и Владимир Морозов. 26.12.2019 18:45 Фигурное катание Тигай Лев
Их не догонишь. Россияне неудачно выступили в гонке преследования Логинов – 13-й, Елисеев – 30-й. 21.12.2019 17:00 Биатлон Волохов Юрий
Новости
23:49 Футбол Зинедин Зидан: Все говорили, что «Реал» плохо начинает в новом году, но мы выиграли трудный матч
23:32 Хоккей В финале МЧМ Россия сыграет против сборной Канады, которая разгромила финнов
23:11 Хоккей Владислав Третьяк о победе над Швецией: В таких матчах рождаются чемпионы
22:47 Футбол «Атлетико» выиграл у «Леванте», одержав третью победу подряд
22:40 Футбол «Вулверхэмптон» и «Манчестер Юнайтед» сыграли вничью в Кубке Англии
22:33 Футбол «Лестер» в Кубке Англии победил «Уиган», а «Манчестер Сити» разгромил «Порт Вейл»
22:21 ММА Менеджер Хабиба: Бой с Макгрегором нас не интересует, Конор может проиграть Серроне
21:54 Футбол «Барселона» присматривается к Миленковичу и Кристенсену
21:37 Хоккей Валерий Брагин: Все уже успокоились, главная игра – завтра
21:23 Хоккей Иван Морозов: В овертайме дождались ошибки соперника
21:12 Хоккей Василий Подколзин: До сих пор нахожусь в астрале
21:03 Хоккей Амир Мифтахов: Это был самый эмоциональный матч в моей карьере
20:46 Футбол «Брайтон» и «Астон Вилла» вылетели из Кубка Англии
20:25 Баскетбол УНИКС обыграл «Автодор», уступая -20 по ходу встречи
20:13 Хоккей «Барыс» проиграл худшей команде КХЛ рижскому «Динамо»
19:56 Футбол «Реал» в гостях одержал крупную победу над «Хетафе», прервав серию из трех ничьих
19:41 Хоккей Гол Морозова принес России победу над Швецией в полуфинале МЧМ
19:25 Хоккей ЦСКА разгромил «Сочи», одержав третью победу подряд
19:02 Футбол «Монако» обыграл «Реймс» в Кубке Франции в первом матче под руководством Морено
18:39 Лыжный спорт Александр Большунов: Думаю завтра налить Клэбо водки перед стартом
Безвкусица и автозаки: москвичам стыдно за праздничную столицу
10 лучших историй от TagilCity.ru в 2019 году
Сотовая связь появилась в двадцати населённых пунктах края в прошлом году
В Нижегородской области количество погибших в ДТП выросло в 10 раз
Всероссийский фестиваль студенческих театров пройдет в Таганроге
Вычеркнули из списков. Нашу звезду Ласицкене не пускают на соревнования
Марию Ласицкене не допустили на турнир в Глазго из-за вопросов по статусу
«Ювентус» обыграл «Атлетико» в матче Лиги чемпионов
Почему нужно играть в регби? Александр Морозов – о популяризации игры в РФ
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика