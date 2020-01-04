«Атлетико» выиграл у «Леванте», одержав третью победу подряд Команда Симеоне занимает в чемпионате Испании третье место.

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Матч 19-го тура испанской примеры «Атлетико» – «Леванте» завершился со счетом 2:1.

Всего голы были забиты в промежутке с 13-й по 18-ю минуты. На 13-й счет открыл полузащитник мадридцев Анхель Корреа, на 16-й после розыгрыша штрафного равновесие восстановил форвард гостей Рохер Марти, но уже на 18-й Фелипе вновь вывел «Атлетико» вперед, забив головой после подачи Ренана Лоди.

Команда Диего Симеоне впервые с конца августа и начала сентября одержала в чемпионате три победы подряд. В турнирной таблице «Атлетико» в данный момент занимает третье место, набрав 35 очков в 19 турах.

«Леванте» занимает девятую позицию, набрав 26 очков.

9 января «Атлетико» в Саудовской Аравии сыграет с «Барселоной» в полуфинале Суперкубка Испании. Следующий матч чемпионата команда Симеоне проведет 18-го числа в гостях у «Эйбара». В тот же день «Леванте» примет на своем поле «Алавес».