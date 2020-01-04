Зинедин Зидан: Все говорили, что «Реал» плохо начинает в новом году, но мы выиграли трудный матч - Советский спорт
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04 января 2020 23:49ФутболШарафудинов Виктор

Зинедин Зидан: Все говорили, что «Реал» плохо начинает в новом году, но мы выиграли трудный матч

Главный тренер «Реала» прокомментировал победу над «Хетафе».

В 19-м туре чемпионата Испании мадридский «Реал» в гостях победил «Хетафе» со счетом 3:0, прервав серию из трех ничьих. Главный тренер Королевского клуба Зинедин Зидан на послематчевой пресс-конференции хвалил соперников, вратаря своей команды Тибо Куртуа, а также Луку Модрича и Рафаэля Варана.

«Мы играли на непростом поле, с которого не так легко увезти три очка, – цитирует Зидана Marca. – Однако нам удалось выиграть. Это очень важная победа, добытая в трудной борьбе. Мы знали, что нам предстоит сыграть против непростой команды. Так оно и получилось, и тем ценнее эта победа. Мы хорошо начали 2020 год, хотя все вокруг говорили, что обычно мы неудачно проводим первые матчи в новом году.

Эти три очка особенно важны для нас, потому что мы играем в очень непростом чемпионате. Мои игроки продемонстрировали высокую интенсивность и были сосредоточены с первой же минуты.

Матчи подобные этому, являются сложными, но в них важно побеждать, что нам и удалось сделать сегодня благодаря командной игре. Нам было сложно владеть мячом, но мы должны принять и такие игры. У нас хорошо получилось решить исход этой встречи.

Я рад за Куртуа и уверен, что он тоже доволен проделанной им работой. Куртуа является важным игроком нашей команды. Он это доказывал не только сегодня, но и в предыдущих матчах. Это мой вратарь, и для меня он самый лучший. Я в нем не сомневаюсь

Модрич является очень важным игроком нашей команды, и так будет всегда: Лука Модрич – это Лука Модрич. Я рад забитому им мячу и тому рывку, который он совершил вместе с Вальверде к воротам соперника на 90-й минуте. Это означает, что Модрич находится в очень хорошей форме».

Что касается забитых голов, то я говорил, что необходимо сохранять спокойствие: иногда мяч не идет в ворота. Варан показал, что у нас есть много ресурсов, для того чтобы забивать».

8 января «Реал» в Саудовской Аравии сыграет с «Валенсией» в полуфинале Суперкубка Испании. Следующий матч в чемпионате Испании Королевский клуб проведет 18 января – дома против «Севильи».

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