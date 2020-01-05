28-летний нападающий «Вулверхэмптона» Рауль Хименес может перейти в «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает Goal.com.
Ранее главный тренер «волков» Нуну Эшпириту Санту отметил высокую вероятность того, что мексиканский форвард покинет команду в зимнее трансферное окно, если поступит выгодное предложение.
Напомним, что Хименес был арендован у «Бенфики» в июле 2018 года и через сезон был выкуплен английским клубом за 38 миллионов евро. За это время он забил 34 гола и отдал 16 результативных передач в 76 матчах. В текущем сезоне на его счету 17 голов и девять ассистов в 32 играх. Его команда занимает седьмое место, набрав 30 очков.
За национальную сборную он отметился 23 забитыми мячами в 82 встречах.
Портал Transfermarkt оценивает игрока в 42 миллиона евро.
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