Хименес может перейти в «Манчестер Юнайтед» В этом сезоне мексиканец забил 17 мячей в 32 матчах.

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28-летний нападающий «Вулверхэмптона» Рауль Хименес может перейти в «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает Goal.com.

Ранее главный тренер «волков» Нуну Эшпириту Санту отметил высокую вероятность того, что мексиканский форвард покинет команду в зимнее трансферное окно, если поступит выгодное предложение.

Напомним, что Хименес был арендован у «Бенфики» в июле 2018 года и через сезон был выкуплен английским клубом за 38 миллионов евро. За это время он забил 34 гола и отдал 16 результативных передач в 76 матчах. В текущем сезоне на его счету 17 голов и девять ассистов в 32 играх. Его команда занимает седьмое место, набрав 30 очков.

За национальную сборную он отметился 23 забитыми мячами в 82 встречах.

Портал Transfermarkt оценивает игрока в 42 миллиона евро.