Томассон – новый главный тренер «Мальме» На этом посту он сменил Уве Реслера, покинувшего клуб в середине декабря.

Официальный сайт шведского «Мальме» объявил о том, что бывший нападающий «Милана» и сборной Дании Йон Даль Томассон стал главным тренером команды. 43-летний специалист приступит к своим обязанностям с 10 января.

Отметим, что в 2011 году Томассон находился в тренерском штабе голландского «Эксельсиора», а впоследствии стал главным тренером команды. В 2014-м он возглавлял «Роду». В 2015–2016 годах Томассон был помощником главного тренера «Витесса».

В минувшем розыгрыше чемпионата Швеции «Мальме» финишировал на втором месте, отстав от «Юргордена» на одно очко. Также клуб вышел в плей-офф Лиги Европы, где сыграет против «Вольфсбурга».