«Реал Сосьедад» проиграл «Вильярреалу» Клуб из Сан-Себастьяна занимает в испанской примере пятое место.

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Матч 19-го тура чемпионата Испании «Реал Сосьедад» – «Вильярреал» завершился со счетом 1:2.

Хозяева выигрывали 1:0 после первого тайма (на 22-й минуте отличился Виллиан Жозе), но после перерыва гости забили дважды. На 58-й минуте Ману Тригерос реализовал пенальти, а на 72-й автором победного гола «Вильярреала» стал Санти Касорла.

«Реал Сосьедад» занимает пятое место, набрав 31 очко в 19 турах, а «Вильярреал», выиграв в третий раз подряд, поднялся на девятую позицию. У «желтой субмарины» 28 очков.

19 января «Реал Сосьедад» сыграет в гостях с «Бетисом». В этот же день «Вильярреал» примет «Эспаньол».