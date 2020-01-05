Чорлука стал отцом Супруга капитана «Локомотива» Франка родила сына.

Официальный сайт московского «Локомотива» сообщил о том, что 33-летний капитан команды Ведран Чорлука стал отцом.

Сегодня 5 января супруга футболиста хорватская певица Франка Бателич родила сына. Мальчика назвали Виктором.

Чорлука играет за «Локомотив» с июня 2012 года. На его счету 201 матч и восемь голов в составе железнодорожников.