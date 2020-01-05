Сенегальский нападающий Силла перешел в «Оренбург» - Советский спорт
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05 января 2020 21:59ФутболШарафудинов Виктор

Сенегальский нападающий Силла перешел в «Оренбург»

Ранее 25-летний форвард выступал в Бельгии за «Гент».

Официальный сайт «Оренбурга» сообщил о трансфере Мамаду Силла. Сегодня 25-летний сенегальский нападающий подписал контракт к клубом РПЛ. Подробности не сообщаются.

Силла в 10-летнем возрасте попал в академию «Барселоны», но его первым профессиональным клубом стал «Эспаньол». В испанской примере сенегалец дебютировал 27 сентября 2015 года, выйдя на замену вместо Виктора Санчеса в выездном матче против «Депортиво» (0:3). Всего Мамаду сыграл за «Эспаньол» 14 матчей в чемпионате Испании, но ни одного гола так и не забил.

На правах аренды Силла выступал в Сегунде за «Расинг». В 2016 году его отдали в аренду бельгийскому «Эупену», а 2017-м сенегалец перешел в «Гент». В 2018-м и весной 2019 года его отпускали на правах арендных договоров в «Зюлте Варегем» и «Сент-Труйден».

В нынешнем сезоне Силла сыграл за «Гент» по одной игре в Лиге Европы, чемпионате и Кубке Бельгии. Трижды появившись на поле, он сделал одну результативную передачу.

«Оренбург» ушел на зимний перерыв, занимая в чемпионате России 14-е место и набрав 19 очков в 18 матчах.

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