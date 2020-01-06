«Эспаньол» интересуется Смоловым Испанцы хотят подписать нападающего на этой неделе.

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Форвард «Локомотива» Федор Смолов заинтересовал «Эспаньол», сообщает Diario La Grada.

Каталонцы ищут усиления в атаку и намерены подписать нападающего уже на этой неделе. Основным вариантом для «Эспаньола» остается форвард «Бенфики» Рауль де Томас, однако также в Барселоне рассматривают возможность подписания 29-летнего российского нападающего.

Напомним, контракт Смолова с «Локомотивом», подписанный в августе 2018 года, рассчитан еще на два с половиной сезона. В нынешнем сезоне на счету нападающего четыре гола и четыре результативные передачи в 19 матчах во всех турнирах.

После 19 туров «Эспаньол» набрал 11 очков и занимает последнее место в примере.