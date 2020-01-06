Полузащитник «Нефтехимика» Макаров перешел в «Рубин» «Рубин» подписал контракт с 21-летним атакующим полузащитником Денисом Макаровым.

Как сообщает пресс-служба казанской команды, соглашение рассчитано на три с половиной года.

Напомним, что Макаров – воспитанник Академии Коноплева, ранее выступал за молодежную команду «Оренбурга» и «Оренбург-2», последние полтора года провел в нижнекамском «Нефтехимике».

Добавим, что в первой половине текущего сезона Макаров забил 11 голов (2 с пенальти) в 20 матчах первенства ФНЛ и входит в тройку лучших бомбардиров лиги.