«Болонья» дома сыграла вничью с «Фиорентиной» Футболисты «Болоньи» не смогли переиграть «Фиорентину» в домашнем матче 18-го тура чемпионата Италии.

Встреча прошла на стадионе «Ренато Далль'Ара» и завершилась со счетом 1:1. В составе гостей голом отметился Марко Бенасси (27-я минута), у хозяев поля отличился Риккардо Орсолини (90+4).

После этой встречи «Болонья», набрав 23 очка, занимает десятое место в турнирной таблице серии А, «Фиорентина», продлившая свою серию без побед до восьми матчей, с 18 очками занимает 15-ю строчку.

В следующем туре «Болонья» в гостях сыграет против «Торино», а «Фиорентина» на своем поле встретится со СПАЛом.