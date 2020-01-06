Колыванов назначен главным тренером армянского «Арарата» Российский специалист Игорь Колыванов возглавил ереванский «Арарат».

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Детали соглашения с 51-летним специалистом не уточняются.

«Мы желаем Колыванову успехов и успехов в нашем клубе», - говорится в сообщении пресс-служба команды, опубликованном в социальной сети Facebook.

Последним клубом Колыванова было «Торпедо», которое он покинул по истечению контракта летом 2019 года.

Добавим, что в турнирной таблице чемпионата «Арарат», набравший 27 очков в 15 турах, занимает четвертую строчку.