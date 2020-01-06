Хет-трик Роналду принес «Ювентусу» крупную победу над «Кальяри»

В составе туринской команды голами отметились Криштиану Роналду (49-я, 67-я и 82-я минуты) и Гонсало Игуаин (81).
После этой игры «Ювентус», набрал 45 очков и вернулся на первую строчку в туринирной таблице серии А, «Кальяри», имея в активе 29 очков, расположился на шестом месте.
В следующем туре «Ювентус» в гостях сыграет против «Ромы», а «Кальяри» на своем поле встретится с «Миланом».
Добавим, что в других матчах 18-го тура «Милан» на своем поле сыграл вничью с «Сампдорией» со счетом 0:0, а «Аталанта» дома разгромила «Парму» - 5:0.
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