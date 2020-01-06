«Милан» не смог обыграть «Сампдорию» в первом матче после возвращения Ибрагимовича

Встреча прошла на стадионе «Сан-Сиро» и завершилась со счетом 0:0.

Отметим, что игра стала первой для шведского нападающего Златана Ибрагимовича после его возвращения в «Милан». Форвард начал встречу на скамейке запасных и появился на поле на 55-й минуте, заменив Кшиштофа Пентека.

После этой игры «Милан», набрав 22 очка, занимает 12-ю строчку в турнирной таблице серии А, «Сампдория» с 16 очками расположилась на 16- месте.