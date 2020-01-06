«Удинезе» в концовке встречи вырвал победу у «Лечче» Футболисты «Удинезе» одержали победу над «Лечче» в выездном матче 18-го тура чемпионата Италии со счетом 1:0.

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Единственный гол на 88-й минуте игры забил Родриго Де Пауль.

После этой встречи «Удинезе», набрав 21 очко, занимает 13-е место в турнирной таблице серии А, «Лечче» с 15 очками идет на 17-й строчке.

В следующем «Лечче» на выезде сыграет против «Пармы», а «Удинезе» на своем поле встретится с «Сассуоло».