«Удинезе» в концовке встречи вырвал победу у «Лечче»

Единственный гол на 88-й минуте игры забил Родриго Де Пауль.
После этой встречи «Удинезе», набрав 21 очко, занимает 13-е место в турнирной таблице серии А, «Лечче» с 15 очками идет на 17-й строчке.
В следующем «Лечче» на выезде сыграет против «Пармы», а «Удинезе» на своем поле встретится с «Сассуоло».
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