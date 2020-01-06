Криштиану Роналду: Доволен, что сделал хет-трик, но главное это победа «Ювентуса» Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду - о победе над «Кальяри» в матче 18-го тура чемпионата Италии со счетом 4:0.

- Самое главное, что команда выиграла. Мы хорошо сыграли и создали много моментов для взятия ворот. Я доволен, что смог забить трижды, но главное это победа, которая окажет давление на «Интер». Мы становимся лучше от игры к игре, не только в защите, но также в середине поля и в атаке, - приводит слова Роналду Football Italia со ссылкой на Sky Sport.

Добавим, что в следующем туре «Ювентус» в гостях сыграет против «Ромы».