Дубль Лукаку помог «Интеру» одержать победу над «Наполи»

В составе миланского клуба голами отметились Ромелу Лукаку (14-я и 33-я минуты) и Лаутаро Мартинес (62). У неаполитанской команды отличился Аркадиуш Милик (39).

После этой игры «Интер», набрав 45 очков, вышел на первое место в турнирной таблице серии А, «Наполи», имея в активе 24 очка, расположился на восьмом месте.

В следующем туре «Наполи» в гостях сыграет против «Лацио», а «Интер» на своем поле встретится с «Аталантой».