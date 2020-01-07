Дубль Лукаку помог «Интеру» одержать победу над «Наполи»

В составе миланского клуба голами отметились Ромелу Лукаку (14-я и 33-я минуты) и Лаутаро Мартинес (62). У неаполитанской команды отличился Аркадиуш Милик (39).
После этой игры «Интер», набрав 45 очков, вышел на первое место в турнирной таблице серии А, «Наполи», имея в активе 24 очка, расположился на восьмом месте.
В следующем туре «Наполи» в гостях сыграет против «Лацио», а «Интер» на своем поле встретится с «Аталантой».
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