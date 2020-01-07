Гетце может перейти в «Герту» Автор победного гола на чемпионате мира 2014 года должен присоединиться к берлинцам следующим летом.

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Марио Гетце будущим летом станет футболистом «Герты». Об этом сообщает Bild.

Действующее соглашение 27-летнего футболиста с командой истекает в конце этого сезона, и дортмундцы не собираются предложить футболисту новый контракт. Поэтому Гетце может перейти в «Герту» на правах свободного агента.

Отмечается, что руководство берлинского клуба в ближайшее время начнет переговоры с игроком по поводу будущего соглашения.

Гетце вернулся в «Боруссию» из «Баварии» летом 2016 года за 22 миллиона евро. Всего на счету полузащитника 214 матчей в составе дортмундской команды – он забил 45 голов и отдал 61 результативную передачу. За сборную Германии он провел 63 встречи и отметился 17 забитыми мячами.

Портал Transfermarkt оценивает игрока в 18 миллионов евро.

В этом сезоне «Боруссия» занимает четвертое место, набрав 30 очков после 17 сыгранных туров.