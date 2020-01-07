Беппе Маротта: У «Интера» не было контактов с «Тоттенхэмом» по поводу Эриксена Датчанин выступает за «шпор» с августа 2013 года.

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Спортивный директор миланского «Интера» Беппе Маротта поделился мнением по поводу возможного перехода датского полузащитника Кристиана Эриксена в его команду.

– Нам льстит, когда таких футболистов, как Эриксен, связывают с нашим клубом. Однако я могу сказать, что у нас не было контактов с «Тоттенхэмом». Эриксен – отличный игрок, и его контракт истекает в июне 2020 года. Гонка за этого игрока будет проходить между многими сильными командами, это нормально. Я здесь не для того, чтобы говорить, что мы начинаем переговоры с агентом и футболистом, а просто потому, что он важный и интересный игрок, – цитирует Маротту Corriere dello Sport.

Отметим, что Эриксен отверг предложения руководства английского клуба начать переговоры о новом контракте и может покинуть клуб 30 июня в качестве свободного агента. Январское трансферное окно – последняя возможность для «Тоттенхэма» заработать на расставании с футболистом.

Датчанин выступает за «шпор» с августа 2013 года. Всего 27-летний Эриксен сыграл за «Тоттенхэм» 301 матч, забив 69 голов. В нынешнем сезоне на его счету 17 матчей, два гола и две результативные передачи в АПЛ.

Transfermarkt оценивает игрока в 90 миллионов евро.