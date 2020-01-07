Леонид Слуцкий: Игнатьев – самый талантливый молодой футболист России По его словам, нападающий может стать игроком национальной сборной в самое ближайшее время.

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал о целях казанской команда на этот сезон.

– Мне предстоит первый опыт борьбы за выживание. В принципе. Где бы я ни работал, во второй лиге или за рубежом, с подобными задачами я не сталкивался. Нас ждут 11 туров, от которых будет зависеть, как будущее клуба, так и мое личное. Поэтому сейчас я сфокусирован именно на этих 11 матчах, – цитирует Слуцкого портал Sport24.ru.

Также он поделился мнением по поводу нападающего Ивана Игнатьева, перешедшего в «Рубин» из «Краснодара» в конце декабря за семь миллионов евро.

– На мой взгляд, это вообще самый талантливый молодой футболист России. И если нам удастся раскрыть его потенциал, то он уже в ближайшем будущем может стать игроком национальной сборной. У меня есть большой опыт работы с трудновоспитуемыми футболистами. Поэтому сначала нужно четко диагностировать есть ли проблема у Ивана. А если она есть, то уже надо определить в чем кроется ее основная причина и от этого уже отталкиваться.

Отметим, что Слуцкий стал главным тренером казанской команды 19 декабря 2019 года, подписав контракт на пять лет. На данный момент «Рубин» занимает 13-е место в турнирной таблице, набрав 19 очков.