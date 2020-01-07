Антонио Конте: Хотел приобрести Лукаку, когда тренировал «Челси» и «Ювентус» Бельгийский форвард забил 14 голов в чемпионате Италии, уступая в бомбардирской гонке только Чиро Иммобиле (19).

Главный тренер миланского «Интера» Антонио Конте в послематчевой пресс-конференции 18-го тура чемпионата Италии против «Наполи» (3:1) поделился мнением по поводу нападающего своей команды Ромелу Лукаку. Бельгиец отметился дублем в первом тайме.

– Я всегда говорил, что Ромелу был необработанным алмазом, который нуждался в том, чтобы сгладить его. Лаутаро Мартинес такой же. Они оба еще молодые футболисты. Я очень сильно хотел Лукаку, когда был в «Челси» и даже в «Ювентусе». И теперь могу приступить к полировке алмаза, – цитирует Конте Football Italia.

Отметим, что Лукаку перешел в «Интер» из «Манчестер Юнайтед» прошлым летом за 65 миллионов евро. В этом сезоне на его счету 16 голов и три результативные передачи в 23 матчах. Его команда лидирует в чемпионате Италии, набрав 45 очков.