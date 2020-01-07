Скопинцев перешел в «Динамо» Контракт подписан на 4,5 года.

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Официальный сайт московского «Динамо» объявил о том, что защитник Дмитрий Скопинцев стал новым игроком команды.

Отмечается, что сумма трансфера составила 4,3 миллиона евро. Соглашение с 22-летним футболистом заключено на четыре с половиной года.

С февраля прошлого года Скопинцев играл за «Краснодар», сыграв в 17 матчах и отметившись двумя голами. Также в своей карьере он выступал в «Балтике» и «Ростове». В общей сложности он провел в РПЛ 40 игр, забил два гола и отдал три результативные передачи.

В составе молодежной сборной России 22-летний фланговый защитник провел всего одну встречу против Норвегии (2:0).