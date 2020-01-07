Дмитрий Скопинцев: Испытываю большую радость после моего возвращения в родной клуб - Советский спорт
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07 января 2020 12:10ФутболКорегин Владислав

Дмитрий Скопинцев: Испытываю большую радость после моего возвращения в родной клуб

По его мнению, одной из главных целей в этом сезоне для команды – место в верхней части турнирной таблицы.

22-летний защитник Дмитрий Скопинцев поделился впечатлениями после своего перехода в московское «Динамо».

– Испытываю большую радость от того, что в рождественский день возвращаюсь в родной клуб, который мне очень многое дал как игроку. Я ценю желание главного тренера «Динамо» видеть меня в своей команде. Благодарен также руководству клуба за то, что данный переход стал реальностью. Ждал момента, когда вернусь в «Динамо», чтобы защищать бело-голубые цвета. Промежуточная цель – помочь «Динамо» финишировать в верхней части турнирной таблицы, показывая при этом яркий атакующий футбол и радуя болельщиков, – цитирует Скопинцева официальный сайт московского клуба.

Отметим, что Скопинцев является воспитанником московского клуба.

Трансфер футболиста из «Краснодара» в «Динамо» составил 4,3 миллиона евро. Соглашение заключено на четыре с половиной года. При этом он будет зарабатывать 750 тысяч евро в год.

На данный момент московская команда занимает восьмое место в турнирной таблице, набрав 24 очка после 19 сыгранных туров.

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