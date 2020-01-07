Ильин перешел в «Ахмат»

Нападающий «Урала» Владимир Ильин продолжит карьеру в «Ахмате». Об этом сообщает официальный сайт екатеринбургского клуба.
Контракт 27-летнего форварда с новой командой рассчитан на три с половиной года. Отмечается, что 8 января он вместе с грозненцами начнет зимние подготовительные сборы в Турции.
Напомним, что Ильин перешел в «Урал» в 2017 года, забив за это время 13 мячей в 73 матчах. До этого выступал за дзержинский «Химик», «Кубань», «Тосно» и санкт-петербургское «Динамо». Всего на счету форварда 34 гола и 13 результативных передач в 190 играх.
На данный момент «Ахмат» занимает 12-е место в турнирной таблице, набрав 19 очков.
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