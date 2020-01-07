«Аталанта» имеет лучшую результативность в серии А за последние 60 лет Речь идет о забитых голах после 18 матчей.

Загрузка...

«Аталанта» разгромила «Парму» в матче 18-го тура серии А со счетом 5:0. Таким образом, после 18 сыгранных матчей в чемпионате Италии подопечные Джан Пьеро Гасперини забили 48 забитых мячей – это является лучшим показателем турнира за последние 60 лет. Об этом сообщает Sky Sport Italia.

Отметим, что лучший результат всех времен после имеют два клуба – «Милан» (сезон-1950/51) и «Фиорентина» (1958/59). Оба клуба забили по 56 голов.

Ближайшим преследователем команды из Бергамо по забитым голам является римский «Лацио», у которого 40 мячей.

«Аталанта» занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 34 очка.