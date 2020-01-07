«Ди Си Юнайтед» хочет приобрести Модрича Хорват выступает за мадридский клуб с 2012 года.

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34-летний полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич может оказаться в MLS. Об этом сообщает The Athletic.

Согласно информации источника, представители «Ди Си Юнайтед» уже встречались с агентами хорвата по поводу возможного перехода футболиста. Контракт Модрича с командой истекает летом этого года.

В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 14 матчах чемпионата Испании, забил три гола и отдал пять результативных передач.

Напомним, что Модрич перешел в «Реал» из «Тоттенхэма» летом 2012 года за 35 миллионов евро. В составе «сливочных» хорват провел 321 матч, забив 59 голов и отдал 100 результативных передач. Он является четырехкратным победителем Лиги чемпионов (2014, 2016, 2017, 2018) и чемпионом Испании (2017).

В 2018 году Модрич стал обладателем «Золотого мяча».