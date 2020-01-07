«Ди Си Юнайтед» хочет приобрести Модрича

34-летний полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич может оказаться в MLS. Об этом сообщает The Athletic.
Согласно информации источника, представители «Ди Си Юнайтед» уже встречались с агентами хорвата по поводу возможного перехода футболиста. Контракт Модрича с командой истекает летом этого года.
В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 14 матчах чемпионата Испании, забил три гола и отдал пять результативных передач.
Напомним, что Модрич перешел в «Реал» из «Тоттенхэма» летом 2012 года за 35 миллионов евро. В составе «сливочных» хорват провел 321 матч, забив 59 голов и отдал 100 результативных передач. Он является четырехкратным победителем Лиги чемпионов (2014, 2016, 2017, 2018) и чемпионом Испании (2017).
В 2018 году Модрич стал обладателем «Золотого мяча».
Шанс от Стефаноса. Циципас сохранил Медведеву возможность выйти в полуфинал Во втором туре группового раунда Стефанос Циципас разгромил Александра Зверева и гарантировал себе выход в плей-офф. А заодно – сохранил шансы на полуфинал для нашего Даниила Медведева. 14.11.2019 20:30 Теннис Мысин Николай Поражение в вакс-кабине. Первая десятка спринта в Анси – без россиян Во Франции мужским спринтом стартовал третий этап Кубка мира. Лучший из наших биатлонистов Александр Логинов занял 11-е место. 19.12.2019 18:30 Биатлон Тигай Лев Без Медведева, но с надеждой на титул. Что ждать от Кубка Дэвиса в новом формате Сегодня в Мадриде стартует финальный турнир Кубка Дэвиса – первый в истории в обновленном формате. 18.11.2019 08:30 Теннис Мысин Николай А ведь Загитова вполне могла бы попасть на ЧЕ. ФФККР утвердила состав сборной Названы имена фигуристов, которые будут представлять Россию на чемпионате Европы в Австрии 22-25 января. 29.12.2019 13:00 Фигурное катание Тигай Лев Фанатам в 2020 году послаблений ждать не стоит Главный редактор «Советского спорта» строит предположения о том, как будут складываться отношения между фанатским сообществом и «правоохранительными органами». 27.12.2019 10:00 Футбол Яременко Николай Их не догонишь. Россияне неудачно выступили в гонке преследования Логинов – 13-й, Елисеев – 30-й. 21.12.2019 17:00 Биатлон Волохов Юрий Андрей Бутенко: За два месяца менталитет и психологию арбитров не переделаешь Во второй части своего обстоятельного интервью «Советскому спорту» известный в прошлом арбитр, ныне инспектирующий матчи РПЛ, заглядывает в завтрашний день отечественного судейского корпуса. 01.01.2020 20:00 Футбол Мощенко Захар Лукаку и Мартинес круче Роналду! «Интер» не отпустил «Ювентус» в отрыв Команда Антонио Конте уверенно переиграла в гостях «Наполи» благодаря дублю Лукаку и голу Мартинеса и восстановила двоевластие с Турином в серии А.
07.01.2020 02:53 Футбол Мощенко Захар С такой Россией даже Джокович не справился. Мы – в полуфинале Кубка Дэвиса Карен Хачанов и Андрей Рублев, отыграв три матчбола на тай-брейке решающей партии парного матча, нанесли поражение команде Сербии. С самим Новаком Джоковичем во главе! 22.11.2019 20:00 Теннис Мысин Николай Хотя бы остался в топ-5. Медведев провалил Итоговый турнир и опустится в рейтинге Первый в карьере Итоговый чемпионат ATP принес Даниилу Медведеву три поражения на групповой стадии. Россиянин не вышел в плей-офф и потерял одну позицию в рейтинге. 17.11.2019 19:00 Теннис Мысин Николай