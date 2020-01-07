Кирилл Новиков: Трансфер Скопинцева – усиление для «Динамо»

Главный тренер московского «Динамо» Кирилл Новиков прокомментировал переход в свою команду защитника Дмитрия Скопинцева из «Краснодара».
– Очень рад, что этот трансфер состоялся. Для нас это однозначно усиление. Дима – футболист, который качественно играет сразу на нескольких позициях, с перспективой роста, плюс он наш, российский игрок. Благодарен руководству за то, что теперь Скопинцев в «Динамо». Знаю его еще с тех времен, когда Диме было 13 лет. Это умный футболист, который быстро принимает решения в различных игровых ситуациях, обладает хорошей скоростью, здорово видит поле. К нам перешел отличный молодой футболист, за плечами которого уже серьёзный игровой опыт, – цитирует Новикова официальный сайт московского клуба.
Трансфер футболиста из «Краснодара» в «Динамо» составил 4,3 миллиона евро. Соглашение заключено на четыре с половиной года. При этом он будет зарабатывать 750 тысяч евро в год.
На данный момент московская команда занимает восьмое место в турнирной таблице, набрав 24 очка после 19 сыгранных туров.
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