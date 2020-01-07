Адриен Рабьо: Я точно остаюсь в «Ювентусе»

24-летний полузащитник «Ювентуса» Адриен Рабьо заявил, что не покинет клуб в это зимнее трансферное окно. Ранее сообщалось, что игрок может перейти в лондонский «Арсенал».
– Я точно остаюсь в «Ювентусе», нет никаких проблем. Я уверен в клубе и тренере Сарри. 2019 год был сложным для меня, я приехал в «Ювентус» после долгого отсутствия игровой практики. Я рассчитываю адаптироваться в чемпионате Италии и к требованиям нового тренера. Надеюсь, 2020 год будет лучше, и я смогу помочь «Ювентусу», используя весь свой потенциал, – цитирует Рабьо официальный сайт туринского клуба.
Рабьо перешел в «Ювентус» из «ПСЖ» в июле 2019 года в качестве свободного агента. В текущем сезоне за туринский клуб он провел 13 матчей во всех турнирах и результативными действиями не отметился. За сборную Франции он сыграл шесть игр.
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