Защитник «Марселя» может перейти в «Зенит» Сейчас французскую команду возглавляет бывший главный тренер питерцев Андре Виллаш-Боаш.

23-летний центральный защитник «Марселя» и сборной Хорватии Дуе Чалета-Цар интересен санкт-петербургскому «Зениту». Об этом сообщает «Спорт уик-энд».

Отмечается, что сумма трансфера может составить около 25 миллионов евро.

Помимо российского клуба, на игрока претендуют «Герта» и «Валенсия».

Хорватский защитник перешел в «Марсель» летом 2018 года из «Зальцбурга» за 19 миллионов евро. В этом сезоне на его счету 17 матчей, в которых он отметился одним голом.

За сборную Хорватии он сыграл в пяти матчах – в 2018 году он в составе команды стал серебряным призером чемпионата мира в России.

Transfermarkt оценивает игрока в 18 миллионов евро.