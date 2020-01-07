Коларов продлил контракт с «Ромой» 34-летний игрок останется в Риме до лета 2021 года.

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«Рома» на своем официальном сайте объявила о том, что 34-летний защитник Александар Коларов продлил соглашение с командой. Новый контракт действует до лета 2021 года.

Отметим, что сербский защитник перешел в «Рому» из «Манчестер Сити» летом 2017 года за пять миллионов евро. За римлян он принял участие в 113 матчах, забив 17 голов и отдав 18 результативных передач.

В этом сезоне он сыграл 23 игры, в которых отметился пятью мячами и тремя ассистами. Его команда занимает четвертое место в чемпионате Италии, набрав 35 очков после 18 сыгранных туров.

Портал Transfermarkt оценивает Коларова в восемь миллионов евро.