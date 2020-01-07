Дмитрий Селюк: Смолову нет смысла уезжать из России Российский агент не верит в переход нападающего в «Эспаньол».

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Известный футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал появившуюся информацию о том, что нападающий «Локомотива» Федор Смолов может перейти в «Эспаньол».

– Я не думаю, что испанский клуб готов заплатить 9-10 миллионов, которые платил «Локомотив». Сейчас «Локо», видимо, понял, что сделал ошибку. Сам Федя – хороший футболист. Но он сделал некоторые неправильные шаги в своей карьере. Он отлично играл за «Краснодар», и ему надо было вовремя оттуда уйти. Понятно, что Федя сможет играть в клубе, который занимает последнее место в испанской лиге. Раньше на него имели виды более хорошие команды. Я думаю, что за такие деньги в Европе можно купить футболиста посильнее. Федору уже 29 лет, у него хорошая зарплата. Ему нет смысла уезжать из России. Ему никто не даст больше. Поэтому я уверен, что этот переход не состоится, – цитирует Селюка «РБ-Спорт».

Напомним, контракт Смолова с «Локомотивом», подписанный в августе 2018 года, рассчитан еще на два с половиной сезона. В нынешнем сезоне на счету нападающего четыре гола и четыре результативные передачи в 19 матчах во всех турнирах.

После 19 туров «Эспаньол» набрал 11 очков и занимает последнее место в чемпионате Испании.