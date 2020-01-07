Агент Макарова рассказал, почему игрок отказался от трансфера в ЦСКА Ранее сообщалось, что армейцы хотят заполучить игрока в зимнее трансферное окно.

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Павел Нестеров, агент новичка «Рубина» Дениса Макарова, подтвердил интерес к футболисту со стороны московского ЦСКА, отметив, что его клиент предпочел казанский клуб после разговора с главным тренером Леонидом Слуцким.

«Это была долгая сделка, непростой выбор между «Рубином» и ЦСКА. Присутствовало большое нервное напряжение. Денис долго колебался между московским и казанским клубом. Важным фактором стало присутствие Олега Веретенникова в штабе «Рубина». Денис с ним работал, у них хорошие отношения, как у наставника с учеником, они большие друзья. Но окончательно убедила личная беседа с Леонидом Викторовичем. Слуцкий был очень настойчив, это склонило к окончательному выбору. Мне очень неудобно перед ЦСКА, они проявляли настойчивость. Такой большой клуб заметил его давно, они профессионально делали свою работу. Это был непростой выбор, но на таком этапе для молодого игрока много играют личные взаимоотношения

После первого медосмотра мы понимали, что со здоровьем нет ничего серьезного. Второй медосмотр это подтвердил. Слуцкий все выяснил, позвонил сам. Сделал многое для того, чтобы был проведен повторный медосмотр, потом встретился с нами, все объяснил. Потому что после первого медосмотра у игрока был негатив. Было неправильное описание состояния игрока. Второй медосмотр был моей инициативой, чтобы посмотреть реальное состояние. А потом подключился Слуцкий», – цитирует агента «Чемпионат».

Текущий сезон Макаров начал в составе «Нефтехимика», который выступает в ФНЛ. Он провел 20 матчей и забил 11 голов.