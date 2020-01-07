Слуцкий – о возможном отъезде Чалова в АПЛ: Мне сложно что-то советовать Ранее сообщалось, что «Челси» предложил за игрока 20 млн фунтов. Также им интересовался «Брайтон».

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Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий, работавший с Федором Чаловым в московском ЦСКА, прокомментировал слухи о возможном отъезде форварда в чемпионат Англии.

«Мне сложно что-то советовать ему. Это вопрос очень индивидуальный, даже где-то интимный. Но если мы говорим глобально, не про ситуацию с Чаловым, то если наши футболисты будут играть в таких топовых чемпионатах, как АПЛ, это только поможет нашему футболу и сборной», – цитирует Слуцкого Sport24.ru.

В текущем сезоне 21-летний воспитанник ЦСКА отыграл 27 матчей, забил 6 голов и отдал 5 голевых передач. Его контракт с ЦСКА в силе до 30 июня 2022 года, а трансферный лист оценивается в 16 млн евро.