Защитник дортмундской «Боруссии» Хакими – лучший молодой игрок Африки в 2019 году

Защитник дортмундской «Боруссии» Ашраф Хакими, принадлежащий мадридскому «Реалу», назван лучшим молодым футболистом Африки в 2019 году.
21-летний защитник перебрался в немецкий клуб летом 2018 года. В текущем сезоне марокканский футболист отыграл в чемпионате Германии 17 матчей, забил 2 гола и отдал 6 голевых передач.
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