Защитник дортмундской «Боруссии» Хакими – лучший молодой игрок Африки в 2019 году Об этом сообщает пресс-служба Африканской конфедерации футбола (CAF) на своей странице в Twitter.

Загрузка... Защитник дортмундской «Боруссии» Ашраф Хакими, принадлежащий мадридскому «Реалу», назван лучшим молодым футболистом Африки в 2019 году. 21-летний защитник перебрался в немецкий клуб летом 2018 года. В текущем сезоне марокканский футболист отыграл в чемпионате Германии 17 матчей, забил 2 гола и отдал 6 голевых передач. 😁 @AchrafHakimi 🏆👌 pic.twitter.com/933KD3lpTZ — Borussia Dortmund (@BVB) 30 декабря 2019 г.