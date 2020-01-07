Африканская конфедерация футбола в опубликовала символическую сборную по итогам 2019 года Об этом сообщает пресс-служба организации.

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Сегодня, 7 января пресс-служба Африканской конфедерации футбола объявила состав символической сборной по итогам 2019 года.

Среди прочих в списке оказались форвард «Ливерпуля» Садио Мане, его одноклубник Мохамед Салах, а также хавбек «Манчестер Сити» Рияд Марез и защитник «Боруссии» Дортмунд Ашраф Хакими, принадлежащий мадридскому «Реалу».

Полный состав выглядит так:

вратарь: Андре Онана («Аякс», Камерун);

защитники: Серж Орье («Тоттенхэм Хотспур», Кот-д’Ивуар), Жоэль Матип («Ливерпуль», Камерун), Калиду Кулибали («Наполи», Сенегал), Ашраф Хакими («Реал», Марокко);

полузащитники: Идрисса Гейе («Пари Сен-Жермен», Сенегал), Рияд Марез («Манчестер Сити», Алжир), Хаким Зиеш («Аякс», Марокко);

нападающие: Мохамед Салах («Ливерпуль», Египет), Пьер-Эмерик Обамеянг («Арсенал», Габон), Садио Мане («Ливерпуль», Сенегал).

Ранее стало известно, что футболистом года в Африке был признан Мане, а лучшим молодым игроком – Хакими.