Шомуродов может перейти в «Шальке»

Нападающий «Ростова» и сборной Узбекистана Элдор Шомуродов может продолжить карьеру в чемпионате Германии.
Как сообщает GoSport.uz, »Шальке» предложил за игрока 15 миллионов евро и надеется осуществить переход уже в январе.
Шомуродов выступает за «Ростов» с июля 2017 года. В текущем сезоне 24-летний нападающий провел за клуб 21 матч во всех турнирах, в которых забил десять голов и отдал шесть результативных передач.
В активе футболиста 20 голов в 43 матчах за сборную Узбекистана.
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