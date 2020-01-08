Шомуродов может перейти в «Шальке» 1 января в Европе открылось зимнее трансферное окно.

Нападающий «Ростова» и сборной Узбекистана Элдор Шомуродов может продолжить карьеру в чемпионате Германии.

Как сообщает GoSport.uz, »Шальке» предложил за игрока 15 миллионов евро и надеется осуществить переход уже в январе.

Шомуродов выступает за «Ростов» с июля 2017 года. В текущем сезоне 24-летний нападающий провел за клуб 21 матч во всех турнирах, в которых забил десять голов и отдал шесть результативных передач.

В активе футболиста 20 голов в 43 матчах за сборную Узбекистана.