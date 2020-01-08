Бернарду Силва: В первом тайме «Манчестер Сити» мог забить в ворота «МЮ» четыре - пять мячей - Советский спорт
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08 января 2020 11:45ФутболНечаев Юрий

Бернарду Силва: В первом тайме «Манчестер Сити» мог забить в ворота «МЮ» четыре - пять мячей

«Сити» обыграл «Манчестер Юнайтед» в первом полуфинале Кубка английской лиги.

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва прокомментировал победу над «МЮ».

«До перерыва мы могли забить четыре или пять голов в ворота соперника. Во второй половине «красные дьяволы» стали прессинговать нас выше, мы же немного устали, но в целом довольны результатом. Я доволен своей ролью - все сработало, мы выиграли», - цитирует португальца Sky Sports.

Напомним, вчера «Манчестер Юнайтед» на своем поле уступил «Манчестер Сити» в первом матче полуфинала Кубка английской лиги со счетом 1:3. Все мячи гости забили в первом тайме, в период с 17-й по 38-ю минуты. Ответная игра состоится 29 января на поле «Сити».

Во втором полуфинале турнира встретятся «Лестер» и «Астон Вилла».

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