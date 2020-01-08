Маурицио Сарри: Роналду наконец-то счастлив, потому что колено его больше не беспокоит - Советский спорт
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08 января 2020 12:31ФутболНечаев Юрий

Маурицио Сарри: Роналду наконец-то счастлив, потому что колено его больше не беспокоит

Португалец оформил хет-трик в последнем матче чемпионата Италии.

Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри рассказал о состоянии нападающего Криштиану Роналду.

«У Роналду больше нет проблем с коленом, - цитирует A Bola Сарри. - Теперь он пользуется своим прекрасным физическим и психологическим состоянием. Я вижу его наконец-то счастливым, потому что колено его не беспокоит. Теперь он может снова показывать свой лучший футбол».

Напомним, в матче 18-го тура чемпионата Италии «Ювентус» обыграл «Кальяри» со счетом 4:0. Хет-триком в этой игре отметился Роналду. Всего на его счету 15 голов и три результативные передачи в 22 матчах за клуб в текущем сезоне.

«Ювентус» продолжает вместе с миланским «Интером» возглавлять турнирную таблицу чемпионата Италии. После 18 туров обе команды набрали по 45 очков. 12 января туринцы сыграют на выезде против «Ромы».

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