Пентек может покинуть «Милан» Контракт игрока с клубом рассчитан до 2023 года.

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Нападающий «Милана» и сборной Польши Кшиштоф Пентек может покинуть клуб в зимнее трансферное окно.

Как сообщает Calciomercato, в услугах игрока заинтересованы «Астон Вилла», «Ньюкасл» и леверкузенский «Байер».

Пентек перешел в «Милан» в январе 2019 года из «Дженоа». В текущем сезоне он провел за клуб 18 матчей во всех турнирах и забил четыре гола. В активе нападающего пять мячей в десяти матчах за сборную Польшу.

В текущем сезоне чемпионата Италии «Милан» занимает 11-е место в турнирной таблице. После 18 игр команда набрала 22 очка.

Напомним, ранее миланцы подписали контракт со шведским форвардом Златаном Ибрагимовичем.