«Интер» ведет переговоры с капитаном «МЮ» Янгом

Капитан «Манчестер Юнайтед» Эшли Янг может продолжить карьеру в Италии.
Как сообщает ESPN, в услугах футболиста заинтересован миланский «Интер». Контракт Янга с английским клубом истекает летом 2020 года и продлен не будет.
Защитник выступает за «МЮ» с 2011 года. За это время он провел за клуб 261 матч во всех турнирах. В его активе 19 голов и 43 результативные передачи. Янг является чемпионом Англии (2012/13), обладателем Кубка (2015/16) и Суперкубка страны (2011), Кубка английской лиги (2016/17). В 2017 году Янг вместе с клубом выиграл Лигу Европы УЕФА.
«Интер» продолжает вместе с туринским «Ювентусом» лидировать в чемпионате Италии текущего сезона. Обе команды набрали по 45 очков после 18 туров.
«Два финала» хоккея показали главную беду спортивной России - дефект восприятия Обозреватель «Советского спорта» настаивает: сейчас уже важно не то, что произошло в принципе (показ вместо финала МЧМ по одному из телеканалов игры от 2011 года), а то, что случилось позже. Реакции на казус нарастают, как снежный ком. А спорт - стоит в стороне. 07.01.2020 16:00 Хоккей Андронов Алексей Их не догонишь. Россияне неудачно выступили в гонке преследования Логинов – 13-й, Елисеев – 30-й. 21.12.2019 17:00 Биатлон Волохов Юрий Почему Россия проиграла МЧМ: хоккей превратился в фигурное катание Причина 1. Хоккей превратился в фигурное катание, а мы не умеем притворяться. 06.01.2020 12:12 Хоккей Славин Виталий Магомед Исмаилов: Александр Емельяненко сейчас сильнее Федора Российский боец Магомед Исмаилов рассказал о предстоящем поединке с Александром Емельяненко. 29.12.2019 02:45 ММА Усачев Владислав Андрей Бутенко: За два месяца менталитет и психологию арбитров не переделаешь Во второй части своего обстоятельного интервью «Советскому спорту» известный в прошлом арбитр, ныне инспектирующий матчи РПЛ, заглядывает в завтрашний день отечественного судейского корпуса. 01.01.2020 20:00 Футбол Мощенко Захар Блестящий дебют Шестеркина, возвращение Панарина – и «Рейнджерс» снова в гонке Ньюйоркцы отчаянно цепляются за уайлд-кард. 08.01.2020 12:15 Хоккей Славин Виталий «Шторм» разбушевался. Шлеменко закрыл поражение от Ханикатта Российский боец среднего веса Александр Шлеменко одержал победу в рамках турнира RCC в Екатеринбурге над американцем Дэвидом Бранчем. В со-главном поединке вечера первое поражение в карьере потерпел Иван Штырков. 14.12.2019 21:30 ММА Усачев Владислав Все ли дело в лыжах? Россияне провалили этап в Анси Дожди во Франции смыли шансы нашей мужской сборной на медали в Анси. Без подходящих лыж и на фоне усталости наши биатлонисты в трех гонках ни разу не попали в топ-10. В воскресном масс-старте лидер команды Александр Логинов стал только 11-м. 22.12.2019 16:30 Биатлон Мысин Николай Хотя бы остался в топ-5. Медведев провалил Итоговый турнир и опустится в рейтинге Первый в карьере Итоговый чемпионат ATP принес Даниилу Медведеву три поражения на групповой стадии. Россиянин не вышел в плей-офф и потерял одну позицию в рейтинге. 17.11.2019 19:00 Теннис Мысин Николай Четыре дня до… Олимпиады. Когда и где фигуристы начинают 2020 год На минувшей неделе заметных турниров не было. Однако кое-что интересное все-таки происходило - и к тому же новогодняя пауза вот-вот закончится. 06.01.2020 14:23 Фигурное катание Тигай Лев