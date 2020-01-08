«Интер» ведет переговоры с капитаном «МЮ» Янгом 1 января в Европе открылось зимнее трансферное окно.

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Капитан «Манчестер Юнайтед» Эшли Янг может продолжить карьеру в Италии.

Как сообщает ESPN, в услугах футболиста заинтересован миланский «Интер». Контракт Янга с английским клубом истекает летом 2020 года и продлен не будет.

Защитник выступает за «МЮ» с 2011 года. За это время он провел за клуб 261 матч во всех турнирах. В его активе 19 голов и 43 результативные передачи. Янг является чемпионом Англии (2012/13), обладателем Кубка (2015/16) и Суперкубка страны (2011), Кубка английской лиги (2016/17). В 2017 году Янг вместе с клубом выиграл Лигу Европы УЕФА.

«Интер» продолжает вместе с туринским «Ювентусом» лидировать в чемпионате Италии текущего сезона. Обе команды набрали по 45 очков после 18 туров.