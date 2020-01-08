«Реал» заинтересован в услугах Мартинеса 1 января в Европе открылось зимнее трансферное окно.

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Нападающий «Интера» и сборной Аргентины Лаутаро Мартинес может перейти в «Реал».

Как сообщает Sport.es, испанский клуб планирует подписать нападающего уже в январе. Ранее СМИ сообщали, что в услугах Мартинеса заинтересованы «Барселона» и «Манчестер Юнайтед».

Аргентинец перешел в «Интер» в июле 2018 года. В текущем сезоне он провел за клуб 23 матча во всех турнирах. На его счету 14 голов и три результативные передачи.

В составе сборной Аргентины 22-летний футболист забил девять голов в 18 играх.