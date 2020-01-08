«Тамбов» расторг контракт с Аппаевым Форвард помог команде выйти в Премьер-лигу.

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ФК «Тамбов» объявил о расторжении контракта с нападающим Хызыром Аппаевым.

Как сообщается на официальном сайте клуба, контракт расторгнут по обоюдному согласию.

Футбольный клуб «Тамбов» и нападающий Хызыр Аппаев расторгли трудовые соглашения по обоюдному согласию сторон 📌



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Благодарим игрока за вклад в успехи команды, яркие голы, победные эмоции и желаем ему новых свершений в дальнейшей карьере! pic.twitter.com/FU460MSFRW — ФК «Тамбов» (@fctambov68) 8 января 2020 г.

Аппаев выступал за «Тамбов» с июля 2018 года. Всего он провел за клуб 49 матчей, забил восемь голов и отдал восемь результативных передач.

Напомним, ранее «Тамбов» объявил о расторжении контрактов с полузащитниками Бенито и Мохаммедом Усманом.

В текущем сезоне РПЛ тамбовчане занимают 11-е место. После 19 туров команда набрала 21 очко. 1 марта «Тамбов» на своем поле примет «Рубин».