«Ростов» разорвал контракт с Сигурдссоном из-за проблем игрока с алкоголем - Советский спорт
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08 января 2020 15:04ФутболНечаев Юрий

«Ростов» разорвал контракт с Сигурдссоном из-за проблем игрока с алкоголем

С начала текущего сезона защитник был капитаном команды.

ФК «Ростов» принял решение расстаться с исландским защитником Рагнаром Сигурдссоном из-за его проблем с алкоголем.

«Перед разрывом контракта Сигурдссон пропустил несколько тренировок и матчей. Это произошло из-за того, что он пил. Клубу не понравилось такое поведение игрока. В итоге руководство решило расстаться с футболистом. Перед уходом Рагнар извинился перед командой, тренерским штабом и игроками», - рассказал Sport24.ru источник, близкий к исландцу.

Напомним, Сигурдссон перешел в «Ростов» из «Фулхэма» в январе 2018 года. В текущем сезоне он сыграл за клуб 13 матчей.

В послужном списке игрока 94 матча и пять забитых голов в составе сборной Исландии.

После 19 туров «Ростов» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. В активе команды 34 очка. 29 февраля ростовчане сыграют в гостях против «Ахмата».

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