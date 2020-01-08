«Ростов» разорвал контракт с Сигурдссоном из-за проблем игрока с алкоголем С начала текущего сезона защитник был капитаном команды.

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ФК «Ростов» принял решение расстаться с исландским защитником Рагнаром Сигурдссоном из-за его проблем с алкоголем.

«Перед разрывом контракта Сигурдссон пропустил несколько тренировок и матчей. Это произошло из-за того, что он пил. Клубу не понравилось такое поведение игрока. В итоге руководство решило расстаться с футболистом. Перед уходом Рагнар извинился перед командой, тренерским штабом и игроками», - рассказал Sport24.ru источник, близкий к исландцу.

Напомним, Сигурдссон перешел в «Ростов» из «Фулхэма» в январе 2018 года. В текущем сезоне он сыграл за клуб 13 матчей.

В послужном списке игрока 94 матча и пять забитых голов в составе сборной Исландии.

После 19 туров «Ростов» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. В активе команды 34 очка. 29 февраля ростовчане сыграют в гостях против «Ахмата».