«Манчестер Юнайтед» надеется подписать ван де Бека 1 января в Европе открылось зимнее трансферное окно.

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Английский «Манчестер Юнайтед» планирует усилить состав полузащитником сборной Голландии и «Аякса» Донни ван де Беком.

По информации ESPN, манкунианцы готовы подписать 22-летнего игрока уже в зимнее трансферное окно.

Ван де Бек является воспитанником «Аякса». В текущем сезоне он провел за клуб 26 матчей, забил восемь голов и отдал восемь результативных передач. Полузащитник провел девять матчей в составе сборной Голландии.

В нынешнем сезоне чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» занимает пятое место. После 21 тура команда набрала 31 очко.

11 января «МЮ» на своем поле примет «Норвич».