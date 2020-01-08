«Ростов» опроверг информацию о проблемах Сигурдссона с алкоголем С начала текущего сезона защитник был капитаном команды.

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ФК «Ростов» выступил с заявлением о расторжении контракта с исландским защитником Рагнаром Сигурдссоном.

«8 января в СМИ появилась порочащая информация об экс-капитане футбольного клуба «Ростов» Рагнаре Сигурдссоне.

Сведения о якобы «серьезных проблемах с алкоголем» у игрока не соответствует действительности. За почти два года выступлений в «Ростове» Рагнар показал себя как большой профессионал и человек, на которого всегда можно положиться в тяжелой ситуации. Именно поэтому в этом сезоне он носил капитанскую повязку.

Благодаря успешной игре, исландский футболист также вошел в состав символической сборной отбора Евро-2020.

Контракт с капитаном был расторгнут по его просьбе. Мы пошли навстречу Сигурдссону, поскольку высоко ценим его самоотдачу в каждом матче и человеческие качества. Хотим предостеречь СМИ от распространения непроверенной информации», - говорится в заявлении на официальном сайте клуба.

Напомним, сегодня появилась информация о том, «Ростов» разорвал контракт с Сигурдссоном из-за проблем игрока с алкоголем.

Сигурдссон перешел в «Ростов» из «Фулхэма» в январе 2018 года. В текущем сезоне он сыграл за клуб 13 матчей.

В послужном списке игрока 94 матча и пять забитых голов в составе сборной Исландии.

После 19 туров «Ростов» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. В активе команды 34 очка. 29 февраля ростовчане сыграют в гостях против «Ахмата».