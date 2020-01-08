«Спартак» не планирует менять график предсезонных сборов, несмотря на ситуацию на Ближнем Востоке Команды РПЛ продолжают подготовку ко второй части чемпионата России.

Загрузка...

Московский «Спартак» не собирается менять график подготовки к весенней части чемпионата, несмотря на ситуацию на Ближнем Востоке.

Об этом «Чемпионат.com» сообщили в пресс-службе столичного клуба.

Спартаковцы планируют принять участие в товарищеском турнире в Катаре, который состоится с 1 по 9 февраля. Также в турнире должны сыграть «Локомотив», «Ростов» и сербский «Партизан».

Напомним, ситуация на Ближнем Востоке обострилась после того, как вооруженные силы США нанесли удар по территории Ирана. В результате атаки погиб иранский генерал Касем Сулеймани.

В текущем сезоне чемпионата России красно-белые занимают десятое место в турнирной таблице. После 19 туров команда набрала 22 очка.

29 февраля «Спартак» встретится в гостях с «Динамо».