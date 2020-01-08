«Спартак» не планирует менять график предсезонных сборов, несмотря на ситуацию на Ближнем Востоке - Советский спорт
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08 января 2020 16:22ФутболНечаев Юрий

«Спартак» не планирует менять график предсезонных сборов, несмотря на ситуацию на Ближнем Востоке

Команды РПЛ продолжают подготовку ко второй части чемпионата России.

Московский «Спартак» не собирается менять график подготовки к весенней части чемпионата, несмотря на ситуацию на Ближнем Востоке.

Об этом «Чемпионат.com» сообщили в пресс-службе столичного клуба.

Спартаковцы планируют принять участие в товарищеском турнире в Катаре, который состоится с 1 по 9 февраля. Также в турнире должны сыграть «Локомотив», «Ростов» и сербский «Партизан».

Напомним, ситуация на Ближнем Востоке обострилась после того, как вооруженные силы США нанесли удар по территории Ирана. В результате атаки погиб иранский генерал Касем Сулеймани.

В текущем сезоне чемпионата России красно-белые занимают десятое место в турнирной таблице. После 19 туров команда набрала 22 очка.

29 февраля «Спартак» встретится в гостях с «Динамо».

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