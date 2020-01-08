Нападающий Федчук подписал контракт с «Тамбовом»

Нападающий Артем Федчук стал игроком «Тамбова».
Соглашение рассчитано на два с половиной года, сообщается на официальном сайте клуба.
25-летний Федчук перешел в клуб РПЛ из курского «Авангарда». В текущем сезоне на его счету четыре гола и одна результативная передача в 18 матчах первенства ФНЛ и розыгрыша Кубка России.
Напомним, ранее «Тамбов» объявил о расторжении контрактов с полузащитниками Бенито и Мохаммедом Усманом и нападающим Хызыром Аппаевым.
В текущем сезоне РПЛ тамбовчане занимают 11-е место. После 19 туров команда набрала 21 очко. 1 марта «Тамбов» на своем поле примет «Рубин».
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