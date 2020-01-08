Нападающий Федчук подписал контракт с «Тамбовом» Игрок стал первым приобретением клуба в зимнее трансферное окно.

Нападающий Артем Федчук стал игроком «Тамбова».

Соглашение рассчитано на два с половиной года, сообщается на официальном сайте клуба.

25-летний Федчук перешел в клуб РПЛ из курского «Авангарда». В текущем сезоне на его счету четыре гола и одна результативная передача в 18 матчах первенства ФНЛ и розыгрыша Кубка России.

Напомним, ранее «Тамбов» объявил о расторжении контрактов с полузащитниками Бенито и Мохаммедом Усманом и нападающим Хызыром Аппаевым.

В текущем сезоне РПЛ тамбовчане занимают 11-е место. После 19 туров команда набрала 21 очко. 1 марта «Тамбов» на своем поле примет «Рубин».