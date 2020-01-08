Березовский назначен главным тренером «Пюника» - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболИтоги года 2019...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
08 января 2020 16:58ФутболНечаев Юрий

Березовский назначен главным тренером «Пюника»

Бывший голкипер завершил карьеру в 2015 году.

Бывший вратарь сборной Армении Роман Березовский назначен главным тренером «Пюника».

Посмотреть эту публикацию в Instagram

❗❗❗ ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈւԹՅՈւՆ. Ռոման Բերեզովսկի 🔵🔴 «Փյունիկ» ՖԱ-ի գլխավոր մարզիչ է նշանակվել Ռոման Բերեզովսկին: Ռոման Բերեզովսկին երկար տարիներ պաշտպանել է Հայաստանի ազգային հավաքականի դարպասը: Որպես ֆուտբոլիստ հանդես է եկել «Սյունիք Կ.», «Կոսմոս Կիրովեց», «Սմենա-Սատուրն», «Զենիթ», «Տորպեդո Մ.», «Դինամո Մ.» և «Խիմկի Մ.» ակումբներում: Ռոման Բերեզովսկին ֆուտբլիստի կարիերան ավարտել է 2015թ.: Ֆուտբոլիստի կարիերան ավարտելուց հետո մարզչական գործունեություն է ծավալել Մոսկվայի «Դինոմայում», Սոչիում և Հայաստանի հավաքականում: Ռոման Բերեզովսկուց բացի «Փյունիկի» մարզչական շտաբին է միացել Սերգեյ Չիկիշևը (օգնական), ով մինչև «Փյունիկ» տեղափոխությունը մարզչական գործունեություն է ծավալել «Իրտիշ», «Տյումեն», «Սպարտակ Մ.» և «Դինամո Մ.» ակումբներում: «Փյունիկի» մարզչական շտաբում կշարունակեն մնալ Ռոբերտ Արզումանյանը (օգնական), Հայկ Կիրակոսյանը (դարպասապահների մարզիչ) և Չիրո Հոսեինի Վերդին (Ֆիզպատրաստության մարզիչ): Սուրեն Չախալյանը «Փյունիկի» համակարգում կզբաղեցնի այլ պաշտոն: «Փյունիկ» ՖԱ-ն բարի գալուստ և ամենայն բարիք է մաղթում մարզչական շտաբին: ❗❗❗ OFFICIAL STATEMENT: Roman Berezovsky 🔵🔴 Roman Berezovsky has been appointed head coach of FC Pyunik. Roman Berezovsky has defended the goal post of the Armenia national team for many years. As a footballer he has played for Syunik K., Kosmos-Kirovets, Smena-Saturn, Zenit, Torpedo M., Dynamo M., and Khimki M. football clubs. Roman Berezovsky ended his football career in 2015. After ending his career as a footballer he started coaching Moscow’s Dynamo, Sochi and the Armenia national team. Besides Roman Berezovsky, Sergei Chikishev (assistant) has joined the Pyunik coaching staff who before moving to Pyunik has coached Irtysh, Tyumen, Spartak M. and Dynamo M. clubs. Robert Arzumanyan (assistant), Hayk Kirakosyan (goalkeeping coach) and Chiro Hosseini Verdi (fitness coach) will continue in the Pyunik coaching staff. Suren Chakhalyan will take another post in Pyunik. FC Pyunik welcomes the coaching staff and wishes it the best.

Публикация от FC Pyunik Official Account (@pyunik_fc)

Об этом сообщает официальный сайт клуба. Помогать Березовскому будет Роберт Арзуманян, который ранее исполнял обязанности главного селекционера клуба.

Напомним, с июня 2019 года бывший голкипер работал в ФК «Сочи».

После 15 туров «Пюник» занимает седьмое место в чемпионате Армении. В активе команды 20 очков. 28 февраля «Пюник» на своем поле примет «Гандзасар».

Хотя бы остался в топ-5. Медведев провалил Итоговый турнир и опустится в рейтинге Первый в карьере Итоговый чемпионат ATP принес Даниилу Медведеву три поражения на групповой стадии. Россиянин не вышел в плей-офф и потерял одну позицию в рейтинге. 17.11.2019 19:00 Теннис Мысин Николай
Еще по теме:
Рублев вышел в четвертьфинал турнира в Дохе Сборная России сыграет с Аргентиной в четвертьфинале ATP Сup Сборная России обыграла Норвегию и вышла в плей-офф ATP Cup
Григорий Денисенко: Знаю, что на этом нельзя сломаться Капитан молодежной сборной России поделился своим впечатлением от МЧМ-2020. 07.01.2020 14:30 Хоккей Кузютина Елена
Четыре дня до… Олимпиады. Когда и где фигуристы начинают 2020 год На минувшей неделе заметных турниров не было. Однако кое-что интересное все-таки происходило - и к тому же новогодняя пауза вот-вот закончится. 06.01.2020 14:23 Фигурное катание Тигай Лев
Дацик устроил «мясорубку» и проиграл (видео) Российский боец Вячеслав Дацик в рамках турнира TNA проиграл Жерому ле Банне. 15.12.2019 22:30 ММА Усачев Владислав
Еще по теме:
Дацика задержали за незаконный переход границы Дацик проиграл нокаутом французскому кикбоксеру Дацик проведет бой 15 декабря
С такой Россией даже Джокович не справился. Мы – в полуфинале Кубка Дэвиса Карен Хачанов и Андрей Рублев, отыграв три матчбола на тай-брейке решающей партии парного матча, нанесли поражение команде Сербии. С самим Новаком Джоковичем во главе! 22.11.2019 20:00 Теннис Мысин Николай
В дерби Манчестера «Сити» раздавил «Юнайтед» за тайм (видео) Трех ударов в створ хватило «горожанам», чтобы за 21 минуту решить исход манкунианского дерби. Команда Сульшера в трех матчах 2020 года не выиграла ни разу, но наконец забила первый мяч. 08.01.2020 03:00 Футбол Зибрак Артем
Возвращение в Pride. Емельяненко подерется с Джексоном Российский тяжеловес Федор Емельяненко 28 декабря в Японии проведет бой против американца Куинтона Джексона в рамках турнира Bellator. 28.12.2019 17:00 ММА Усачев Владислав
Зима-2020 в РПЛ: каникулы середняков Продолжаем рассказ о том, как клубы российской премьер-лиги проведут ближайшие два месяца перед рестартом чемпионата. Сегодня на очереди вторая группа команд – представители «золотой середины» РПЛ. 04.01.2020 08:00 Футбол Мощенко Захар
Шанс от Стефаноса. Циципас сохранил Медведеву возможность выйти в полуфинал Во втором туре группового раунда Стефанос Циципас разгромил Александра Зверева и гарантировал себе выход в плей-офф. А заодно – сохранил шансы на полуфинал для нашего Даниила Медведева. 14.11.2019 20:30 Теннис Мысин Николай
Кубок – Надалю. России – медаль. Итоги Кубка Дэвиса Первый в истории Кубок Дэвиса в обновленном формате принес победу команде Испании. Сборная России вошла в четверку лучших и гарантировала себе место в финальном турнире на будущий год. 25.11.2019 21:00 Теннис Мысин Николай
Новости
17:34 Футбол «Рома» продлила контракт с Кристанте
17:22 Теннис Рублев вышел в четвертьфинал турнира в Дохе
17:09 Хоккей «Локомотив» в овертайме обыграл «Салават Юлаев»
16:58 Футбол Березовский назначен главным тренером «Пюника»
16:42 Футбол Нападающий Федчук подписал контракт с «Тамбовом»
16:22 Футбол «Спартак» не планирует менять график предсезонных сборов, несмотря на ситуацию на Ближнем Востоке
16:11 Теннис Сборная России сыграет с Аргентиной в четвертьфинале ATP Сup
15:52 Футбол «Ростов» опроверг информацию о проблемах Сигурдссона с алкоголем
15:44 Хоккей Андрей Николишин: Я думаю, «Рейнджерс» рассматривают Шестеркина как основного вратаря в будущем
15:31 Футбол «Манчестер Юнайтед» надеется подписать ван де Бека
15:17 Футбол «Зенит» сыграет с «Зальцбургом» на сборе в Катаре
15:04 Футбол «Ростов» разорвал контракт с Сигурдссоном из-за проблем игрока с алкоголем
14:50 Футбол «Тамбов» расторг контракт с Аппаевым
14:34 Формула-1 Хельмут Марко: Ферстаппен очень важен для «Хонды»
14:20 Футбол «Реал» заинтересован в услугах Мартинеса
14:07 Футбол Джордан Ларссон: Российская лига хороша, но я не хочу играть там всю жизнь
13:51 Формула-1 Сергей Сироткин: Мое возвращение в «Формулу-1» маловероятно
13:37 Футбол «Интер» ведет переговоры с капитаном «МЮ» Янгом
13:20 Формула-1 Даниэль Риккардо: Слухи, отправляющие меня в «Феррари», будут всегда из-за моих итальянских корней
12:59 Футбол Пентек может покинуть «Милан»
Украинский лайнер со 177 пассажирами и экипажем разбился в Иране. Выживших нет
ГИБДД просит волгоградских водителей в снегопад соблюдать скоростной режим
Матвиенко оценила храм Святого Пантелеймона в Кисловодске
Этилбензол и сероуглерод: стало известно, чем дышали омичи в последний выходной день
Всероссийский фестиваль студенческих театров пройдет в Таганроге
Драчев: санкции WADA не помешают спортсменам выступать под флагом России
Глава USADA потребовал отстранить РФ от Олимпиады в Токио
Валерий Газзаев прокомментировал информацию о рекомендациях WADA
Нурмагомедов в апреле проведет бой с Фергюсоном
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика