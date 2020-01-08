Березовский назначен главным тренером «Пюника»

Хотя бы остался в топ-5. Медведев провалил Итоговый турнир и опустится в рейтингеПервый в карьере Итоговый чемпионат ATP принес Даниилу Медведеву три поражения на групповой стадии. Россиянин не вышел в плей-офф и потерял одну позицию в рейтинге.17.11.2019 19:00ТеннисМысин Николай
Григорий Денисенко: Знаю, что на этом нельзя сломатьсяКапитан молодежной сборной России поделился своим впечатлением от МЧМ-2020.07.01.2020 14:30ХоккейКузютина Елена
Четыре дня до… Олимпиады. Когда и где фигуристы начинают 2020 годНа минувшей неделе заметных турниров не было. Однако кое-что интересное все-таки происходило - и к тому же новогодняя пауза вот-вот закончится.06.01.2020 14:23Фигурное катаниеТигай Лев
Дацик устроил «мясорубку» и проиграл (видео)Российский боец Вячеслав Дацик в рамках турнира TNA проиграл Жерому ле Банне.15.12.2019 22:30ММАУсачев Владислав
С такой Россией даже Джокович не справился. Мы – в полуфинале Кубка ДэвисаКарен Хачанов и Андрей Рублев, отыграв три матчбола на тай-брейке решающей партии парного матча, нанесли поражение команде Сербии. С самим Новаком Джоковичем во главе!22.11.2019 20:00ТеннисМысин Николай
В дерби Манчестера «Сити» раздавил «Юнайтед» за тайм (видео)Трех ударов в створ хватило «горожанам», чтобы за 21 минуту решить исход манкунианского дерби. Команда Сульшера в трех матчах 2020 года не выиграла ни разу, но наконец забила первый мяч.08.01.2020 03:00ФутболЗибрак Артем
Возвращение в Pride. Емельяненко подерется с ДжексономРоссийский тяжеловес Федор Емельяненко 28 декабря в Японии проведет бой против американца Куинтона Джексона в рамках турнира Bellator.28.12.2019 17:00ММАУсачев Владислав
Зима-2020 в РПЛ: каникулы середняковПродолжаем рассказ о том, как клубы российской премьер-лиги проведут ближайшие два месяца перед рестартом чемпионата. Сегодня на очереди вторая группа команд – представители «золотой середины» РПЛ.04.01.2020 08:00ФутболМощенко Захар
Шанс от Стефаноса. Циципас сохранил Медведеву возможность выйти в полуфиналВо втором туре группового раунда Стефанос Циципас разгромил Александра Зверева и гарантировал себе выход в плей-офф. А заодно – сохранил шансы на полуфинал для нашего Даниила Медведева.14.11.2019 20:30ТеннисМысин Николай
Кубок – Надалю. России – медаль. Итоги Кубка ДэвисаПервый в истории Кубок Дэвиса в обновленном формате принес победу команде Испании. Сборная России вошла в четверку лучших и гарантировала себе место в финальном турнире на будущий год.25.11.2019 21:00ТеннисМысин Николай