Березовский назначен главным тренером «Пюника» Бывший голкипер завершил карьеру в 2015 году.

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Бывший вратарь сборной Армении Роман Березовский назначен главным тренером «Пюника».

Об этом сообщает официальный сайт клуба. Помогать Березовскому будет Роберт Арзуманян, который ранее исполнял обязанности главного селекционера клуба.

Напомним, с июня 2019 года бывший голкипер работал в ФК «Сочи».

После 15 туров «Пюник» занимает седьмое место в чемпионате Армении. В активе команды 20 очков. 28 февраля «Пюник» на своем поле примет «Гандзасар».