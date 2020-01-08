«Рома» продлила контракт с Кристанте Новое соглашение рассчитано до июня 2024 года.

Загрузка...

«Рома» подписала новый контракт с полузащитником Брайаном Кристанте.

Об этом сообщает официальный сайт римлян.

🤝 ALL AGREED 🤝



Midfielder Bryan Cristante has committed his long-term future to the club! ⚡️🐺⚡️

#ASRoma #Cristante2024 — AS Roma English (@ASRomaEN) 8 января 2020 г.

Футболист выступает за «Рому» с 2018 года. В текущем сезоне он провел за клуб 10 матчей во всех турнирах, забил один гол и сделал одну результативную передачу.

В послужном списке игрока семь матчей в составе сборной Италии.

«Рома» занимает четвертое место в турнирной таблице Серии А. После 18 туров в активе команды 35 очков.

12 января римляне на своем поле примут «Ювентус».