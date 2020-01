«Рома» продлила контракт с Кристанте

«Рома» подписала новый контракт с полузащитником Брайаном Кристанте.

Об этом сообщает официальный сайт римлян.

🤝 ALL AGREED 🤝



Midfielder Bryan Cristante has committed his long-term future to the club! ⚡️🐺⚡️

#ASRoma #Cristante2024