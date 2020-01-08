«Рома» продлила контракт с Кристанте

«Рома» подписала новый контракт с полузащитником Брайаном Кристанте.
Об этом сообщает официальный сайт римлян.
Футболист выступает за «Рому» с 2018 года. В текущем сезоне он провел за клуб 10 матчей во всех турнирах, забил один гол и сделал одну результативную передачу.
В послужном списке игрока семь матчей в составе сборной Италии.
«Рома» занимает четвертое место в турнирной таблице Серии А. После 18 туров в активе команды 35 очков.
12 января римляне на своем поле примут «Ювентус».
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