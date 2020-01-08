СМИ: Защитник «Барселоны» Тодибо близок к переходу в «Шальке»

Защитник «Барселоны» Жан-Клер Тодибо продолжит карьеру в чемпионате Германии.
Согласно источнику, 20-летний француз договорился о переходе в «Шальке». Отмечается, что его трансфер состоится на правах аренды без опции выкупа.
Ранее сообщалось, что игроком интересовался «Милан», однако, итальянцы не смогли достичь договоренности с руководством сине-гранатовых.
Напомним, Тодибо перешел в «Барселону» из «Тулузы» в январе 2019 года. В текущем сезоне он провел три матча, не отметившись голевыми действиями на поле.
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