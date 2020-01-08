СМИ: Защитник «Барселоны» Тодибо близок к переходу в «Шальке» Об этом сообщает Bild.

Защитник «Барселоны» Жан-Клер Тодибо продолжит карьеру в чемпионате Германии.

Согласно источнику, 20-летний француз договорился о переходе в «Шальке». Отмечается, что его трансфер состоится на правах аренды без опции выкупа.

Ранее сообщалось, что игроком интересовался «Милан», однако, итальянцы не смогли достичь договоренности с руководством сине-гранатовых.

Напомним, Тодибо перешел в «Барселону» из «Тулузы» в январе 2019 года. В текущем сезоне он провел три матча, не отметившись голевыми действиями на поле.