СМИ: Защитник «Барселоны» Тодибо близок к переходу в «Шальке» - Советский спорт
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08 января 2020 18:18ФутболГичунцев Артур

СМИ: Защитник «Барселоны» Тодибо близок к переходу в «Шальке»

Об этом сообщает Bild.

Защитник «Барселоны» Жан-Клер Тодибо продолжит карьеру в чемпионате Германии.

Согласно источнику, 20-летний француз договорился о переходе в «Шальке». Отмечается, что его трансфер состоится на правах аренды без опции выкупа.

Ранее сообщалось, что игроком интересовался «Милан», однако, итальянцы не смогли достичь договоренности с руководством сине-гранатовых.

Напомним, Тодибо перешел в «Барселону» из «Тулузы» в январе 2019 года. В текущем сезоне он провел три матча, не отметившись голевыми действиями на поле.

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