Источник: Тарасов отправится на зимние сборы в составе «Рубина» Об этом сообщает Metaratings.ru.

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Российский полузащитник Дмитрий Тарасов отправится с «Рубином» на зимние сборы, после чего главный тренер казанцев Леонид Слуцкий примет решение о возможном подписании контракта с экс-полузащитником «Локомотива».

Напомним, 32-летний футболист покинул московский клуб летом 2019 года. На сегодняшний день он является свободным агентом, хотя, ранее сообщалось, что он тренируется в составе столичного «Динамо».

На клубном уровне Тарасов также выступал за «Спартак-2», «Томь» и ФК «Москва». В его активе 272 матча, 18 голов и 16 голевых передач. За сборную России хавбек провел 8 матчей и забил 1 гол.